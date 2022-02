Gratta e Vinci, caos a Treviso: vincono 2 milioni? Col tabaccaio finisce in disgrazia: senza precedenti

11 febbraio 2022 a

Vincono 2 milioni di euro al Gratta e vinci e ne promettono 10mila di "mancia" al tabaccaio. Peccato però che quando hanno riscosso la vincita, la promessa sia stata mantenuta solo a metà. "Si sono presentati con mille euro", ha fatto sapere Alessandro Wu, titolare dell'omonimo bar sotto i portici, a pochi passi dal ponte della Madonna in centro a Conegliano, in provincia di Treviso. La clamorosa vincita risale allo scorso novembre.

"Sono due persone di origine cinese i vincitori del gratta e vinci da due milioni venduto nel mio bar - ha raccontato il titolare del bar al Gazzettino -. Ma ho detto loro di non farsi più vedere da me". Poi ha aggiunto: "Mi avevano promesso una mancia di 10mila euro. Ero contento. Poi si è presentato il vincitore con mille euro. L'ho guardato in faccia e gli ho detto di tenerseli, di andare via e non tornare più. Racconto questo solo perché il vincitore dei due milioni si è comportato male nei miei confronti. Era meglio se non prometteva niente".

Ma non è questo l'unico motivo che ha portato alla delusione di Wu: "Un'altra cosa che non capisco è perché lo Stato non ci aiuta dandoci una percentuale, anche minima, sulle vincite che vengono realizzate con biglietti che vendiamo ogni giorno. Basterebbe l'uno, il due percento: sarebbe un buon aiuto, specie di questi tempi. Invece quando è circolata la notizia della vincita multimilionaria, sono arrivati i controlli dei Nas". Questa comunque non è stata l'unica vittoria fortunata a Conegliano: solo due giorni fa la Sisal ha annunciato un'altra vincita di poco più di un milione di euro da parte di un pensionato di 67 anni.

