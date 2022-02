Meteo, tracollo termico e bufere di neve a bassa quota: weekend-choc, dove colpisce l'anticiclone

23 febbraio 2022 a

Sta per tornare l’inverno sull’Italia, che è attesa da due giorni di anticiclone prima di un nuovo cambio di tendenza. Le prime piogge sono attese per venerdì, mentre il fine settimana sarà caratterizzato da un vortice freddo che porterà rovesci, temporali e neve anche a quote molto basse al Centro-Sud. E per non farsi mancare niente, sono previsti anche venti burrascosi ad accompagnare il tutto.

“Dopo due giorni di alta pressione con temperature diurne dal sapore primaverile, cambierà tutto nel corso del weekend di Carnevale - ha confermato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com - nel corso del weekend l’affondo di una saccatura colma di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali, dove ritroveremo rovesci, temporali anche con grandine e burrasche di vento. Il Nord ancora una volta rimarrà in prevalenza all’asciutto: dopo le piogge di venerdì infatti il tempo tornerà essenzialmente soleggiato salvo residue precipitazioni sull’Emilia Romagna, nevose a quote collinari”.

Il meteorologo Ferrara ha poi parlato dell’atteso tracollo termico e della neve che si prevede a quote molto basse: “L'arrivo di aria decisamente più fredda di matrice artica, oltre a far crollare le temperature tra sabato e domenica, favorirà un tracollo anche del limite delle nevicate. Neve attesa fino a quote collinari al Centro nella giornata di sabato, ma a tratti anche in pianura sull'entroterra marchigiano: fiocchi dunque attesi in città come Fabriano, Urbino, Perugia, qualche fiocco non escluso fin sull'alto viterbese. Autentiche bufere di neve interesseranno l'Appennino marchigiano e abruzzese, con accumuli complessivi anche di un metro in quota tra Sibillini e Gran Sasso. La quota neve subirà un calo anche sulle regioni meridionali, a tratti fin verso i 500-700m specie sul lato adriatico ed entro domenica, fiocchi a tratti fin sotto i 1000m anche sulla Sicilia tirrenica”.

