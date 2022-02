Vicenza, finge di essere la sua donna e gli ruba 53mila euro: doppio orrore a Vicenza, chi è la vittima

23 febbraio 2022 a

a

a

Fa credere a un uomo con problemi psichici di essere la sua fidanzata e poi gli sottrae ben 53 mila euro. La donna, 47 anni, è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette per circonvenzione di persona incapace e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini, come riporta l'Ansa, erano state coordinate dalla Procura di Vicenza. Tutto è iniziato a dicembre 2021 quando, su segnalazione dei servizi sociali del Comune, i militari avevano avuto un colloquio con la vittima.

In quel faccia a faccia, le forze dell'ordine avevano capito subito che c'era qualcuno che stava abusando della ingenuità e fragilità emotiva dell'uomo. E così si è arrivati alla drammatica scoperta: dal 2019 gli erano state portate via migliaia di euro, 53mila in totale, in diversi modi, come i prelievi bancomat e la sottoscrizione di assegni e di finanziamenti.

Della donna finita sotto accusa, tra l'altro, la vittima non conosceva le generalità. Sapeva solo di doverci andare a convivere in un futuro prossimo. Anzi, ne era proprio convinto. I carabinieri, quindi, non hanno potuto contare sul suo aiuto per riuscire a trovare la donna. Alla fine ce l'hanno fatta grazie all'analisi dei documenti sottoscritti e soprattutto alle videoriprese effettuate nei bancomat dove erano stati fatti gli ultimi prelievi. Dopo averla raggiunta, i militari le hanno perquisito casa, trovando alcuni degli abiti indossati durante i prelievi, il bancomat intestato all'uomo e una copia della documentazione bancaria.

