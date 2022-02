Brescia, camionista russo accoltella passeggera ucraina: follia in autostrada

26 febbraio 2022 a

Un camionista russo avrebbe accoltellato una passeggera di nazionalità ucraina lungo l’autostrada A4 tra Rovato e Palazzolo. Il condizionale è d’obbligo perché la vicenda è tutta ancora da ricostruire, di certo c’è che la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia: le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

A riportare la notizia è Brescia Oggi ed è una notizia che fa certamente riflettere, oltre che orrore. Un vero pugno nello stomaco, soprattutto se si considera che molti cittadini russi sono frastornati e spaesati dinanzi alla guerra scatenata da Vladimir Putin. Proprio oggi in tante città della Russia si sono tenute delle manifestazioni contro l’invasione ordinata dal leader del Cremlino, che in patria ha vietato di parlare della guerra: ufficialmente si tratta di una “operazione speciale” contro quei “tossicodipendenti e neonazisti” del governo ucraino.

Un delirio a cui moltissimi cittadini russi non credono, avendo accesso alle informazioni vere e non solo a quelle di regime: soltanto oggi sono finite in manette oltre 3.000 persone, secondo i dati a disposizione delle organizzazioni indipendenti. Evidentemente il camionista russo che ha accoltellato una donna ucraina deve essere dalla parte del delirio di Putin…

