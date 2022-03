Meteo, non solo pioggia: temperature in picchiata di 15°, ecco dove e quando

29 marzo 2022 a

a

a

Un profondo ciclone sulla Scandinavia sta iniziando a risucchiare aria molto fredda direttamente dal circolo polare artico verso il Mar di Norvegia, da li partirà l'offensiva invernale che investirà quasi tutta l'Europa con l'arrivo finalmente della tanto agognata pioggia anche sulle regioni settentrionali italiane nel giro delle prossime 48 ore. Ma la pioggia non sarà l'unica meteora a raggiungere l'Italia, le temperature crolleranno anche di 15 gradi rispetto ai valori attuali, e ci sarà anche la neve. Con l'ingresso dell'aria fredda ai temporali potranno associarsi anche delle grandinate, come riportano gli esperti di 3bmeteo. Tutto inizierà domani mercoledì 30 marzo e durerà almeno fino al weekend e oltre.

Meteo, addio sole: il ribaltone nel weekend, dove colpiscono gelo e nevicate

MERCOLEDÌ - Nord, cieli chiusi fin dal mattino al Nordovest con piogge sparse tra Piemonte e Lombardia e rovesci anche abbondanti in Liguria, peggiora rapidamente entro il pomeriggio anche sul resto delle regioni con piogge a carattere sparso. Neve sulle Alpi dai 1300-1600m. Centro, Molto nuvoloso o coperto sin dal mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sardegna e regioni tirreniche in estensione ma più attenuati anche al versante adriatico. Sud, qualche pioggia in transito al mattino tra Campania, Basilicata, Molise e Puglia, localmente anche a carattere di rovescio in attenuazione temporanea per il pomeriggio, peggiora di nuovo la notte da ovest. Maggiore variabilità su Sicilia, Calabria e Salento. Temperature in calo al Centro Nord, in temporaneo aumento all'estremo Sud.

Meteo, Italia stretta da due cicloni. "Omega inclinata": dove si toccheranno i -8 (al Sud)

GIOVEDÌ - Nord, variabilità sul Piemonte, più chiuso tra Liguria orientale, Lombardia e Triveneto con piogge e rovesci anche temporaleschi. Centro, spiccata instabilità sulla Sardegna e le regioni tirreniche con piogge e rovesci intervallati da qualche apertura. Maggiore variabilità lungo l'Adriatico con fenomeni più isolati. Sud, spiccata instabilità sulla fascia tirrenica con piogge e rovesci anche temporaleschi, maggiore variabilità su Ionio e Adriatico. Temperature in calo al Sud, stazionarie al Centro Nord

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.