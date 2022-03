Charlotte Angie, "e il diametro del buco del c***?". Battuta terrificante, Zelig caccia il comico

30 marzo 2022 a

a

a

Il comico Pietro Diomede, legato a Zelig, ha scritto un tweet agghiacciante su Charlotte Angie, nome d'arte di Carol Maltesi, 26 anni, attrice a luci rosse uccisa, fatta a pezzi e gettata in un dirupo in Valcamonica dall'amico e vicino di casa Davide Fontana, di 43 anni, con il quale aveva anche avuto una relazione. "Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del b*** del c*** non gioca a favore della fama della vittima", ha scritto Diomede in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

"Un ruolo decisivo". Charlotte Angie? Giuseppe Cruciani, dettaglio sconvolgente: "L'ha sentita, poi l'ha riconosciuta dai tatuaggi"

Parole davvero terrificanti che hanno scatenato il popolo social che ha chiesto a Zelig di allontanare il comico. La risposta non è tardata ad arrivare. L'account ufficiale di Zelig, infatti, poco dopo ha comunicato: "Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig (locale in viale Monza, a Milano, ndr) il 12 aprile. Ci dissociamo completamente da quel tweet che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza l’artista è stato escluso dalla programmazione di Zelig".

Charlotte Angie, dagli amatoriali al cinema hard: chi è la ragazza uccisa, le sue foto

L'attore Alessandro Gassmann che è molto seguito su Twitter ha scritto: "Signor Pietro Diomede io penso che lei rappresenti a pieno, il gradino più basso e repellente della specie umana. Si vergogni e chieda scusa alla famiglia della vittima".

Charlotte Angie, pornostar fatta a pezzi: chi finisce in manette, orrore in Valcamonica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.