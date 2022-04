Charlotte Angie, lo strazio della madre su Rai 1: "Non sapevo nulla del porno. Se incontrassi l'uomo che la ha uccisa..."

01 aprile 2022 a

"Voglio ricordarla per quello che era, una cosa bella, non voglio le cose brutte. Mi fa troppo male": la mamma di Carol Maltesi, commessa e attrice hard nota anche come Charlotte Angie, è intervenuta a La Vita in Diretta su Rai 1 per parlare dell'uccisione della figlia, avvenuta a gennaio a Rescaldina. Il killer, Davide Fontana, l'avrebbe uccisa dopo aver saputo dell'intenzione della ragazza di trasferirsi altrove, lontano da lui.

"Quando ho visto i Carabinieri mi sono spaventata e poi mi hanno detto che Carol non c'era più", ha raccontato mamma Lilli. Quest'ultima ha rivelato di non sapere che sua figlia lavorasse nel porno e che avesse un nome d'arte. Adesso, però, il dolore è troppo forte: "Mi manca la risata, gli abbracci, i baci. Quando mi sono ammalata è stata sempre attenta a me. Ha sempre fatto tutto per proteggermi".

Carol Maltesi era anche mamma di un bimbo di 6 anni. A tal proposito la signori Lilli ha spiegato: "Lei lavorava per poter stare vicino a suo figlio. Le interessava fare solo la mamma. Come si può raccontare al mio nipotino che la mamma non c'è più?". Parlando dell'assassino, invece, la donna ha detto: "Cosa posso dire a lui... Perché ha fatto male a mia figlia, perché?".

