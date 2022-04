Perugia, 17enne muore in ospedale: spunta l'ipotesi peste suina

05 aprile 2022 a

a

a

La peste suina fa ancora paura. In Italia sono tre i nuovi casi della malattia virale di origine africana. Questi ultimi sono stati accertati in Piemonte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Più nel dettaglio le tre positività sono state riscontrate in provincia di Alessandria, a Fraconalto, Ovada e Prasco. I numeri salgono così a 83, di cui 51 in Piemonte e 32 in Liguria. Sarebbe stata proprio la peste suina la causa della morte di Maria Elia, la 17enne deceduta all'ospedale di Perugia.

"La peste suina africana è in Italia". Ilaria Capua, panico in studio: "Perché è un grosso problema"

Secondo le prime ipotesi la giovane sarebbe stata uccisa da una polmonite fulminante. A provocarla, le ipotesi, l'azione congiunta di un virus, forse quello della suina e di un batterio. La conferma dove però ancora arrivare. Gli inquirenti, secondo quanto risulta all'Ansa, stanno valutando varie ipotesi dopo una denuncia presentata dai familiari. La procura della Repubblica di Perugia ha infatti aperto un fascicolo nel quale è stato ipotizzato l'omicidio colposo contro ignoti.

Video su questo argomento "Peste suina, spaventa la diffusione del virus: subito un decreto", l'allarme del ministro Patuanelli

Al momento neanche l'autopsia ha rivelato le cause della morte della ragazza, che era stata ricoverata nella notte tra venerdì e sabato in gravi condizioni, con una crisi respiratoria acuta e uno stato di immunodepressione. Dopo 36 ore la 17enne ha perso la vita.

Diabete, doppia condanna Covid: di quanto schizza il rischio di sviluppare la malattia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.