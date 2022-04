Storie Italiane, Antonino Spinalbese: "Com'è ridotto il mio pancreas". Il dramma in tv, poi le lacrime per la figlia

15 aprile 2022 a

a

a

Nella mattinata di venerdì 15 aprile, Antonino Spinalbese è stato ospite a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. L’ex di Belen Rodriguez ha raccontato per la prima volta del raro male che lo ha colpito. Si tratta di una malattia autoimmune al pancreas di cui soffre da qualche tempo. Il ragazzo spiega che il fatto di raccontarlo al grande pubblico vuole essere un aiuto a chi si trova nella sua stessa situazione. "È stato un nuovo inizio, la cosa che mi ha spinto a scegliere d'intraprendere questa via è perché per la prima volta mi sono sentito solo, esporre un mio problema, essendo visto da tanti ragazzi, poteva aiutare e far sì che qualcuno si potesse ritrovare in quella situazione. A me piace fare del bene, aumenta il mio ego e questa è una sincerità, mi sento meglio” ha raccontato Antonino.

Video su questo argomento "Voglio il terzo figlio", Belen non dice con chi lo farà. Tutti gli indizi che portano a Stefano De Martino

La storia con la showgirl Belen non è durata molto. Dal loro breve amore è nata però Luna Marì e nel vedere le immagini della figlia scoppia in lacrime e dice: “Io continuo a respirare grazie a mia figlia, mi sento davvero molte volte in un film. È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale.”

"Mi è crollato il mondo addosso, costretto alla terapia": Sangiovanni, il suo momento più buio

Spinalbese racconta poi sulla sua rara malattia: “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l'alimentazione riesco a vivere normalmente.” Il 27enne ha confessato di essersi sempre sentito un supereroe non essendosi mai ammalato prima, ma quando i dolori hanno iniziato a farsi sentire si è preoccupato anche di far vivere un momento di difficoltà a chi gli stava accanto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.