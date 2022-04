Arezzo, 14enne si dà fuoco in diretta: “Stava partecipando a una sfida”, intera comunità sotto choc

17 aprile 2022 a

Tragedia ad Arezzo, dove un ragazzo di 14 anni si è dato fuoco in diretta su TikTok. Si trattava di una sfida lanciata sul social, un gioco pericoloso che ha spedito l’adolescente direttamente in ospedale. Il giovane, infatti, ha riportato delle gravi ustioni e ancora adesso si troverebbe ricoverato al Meyer di Firenze.

Il 14enne, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riporta Today, dovrebbe restare in coma farmacologico per qualche giorno. La tragedia è avvenuta mentre il ragazzo si trovava a casa, lontano da scuola per via delle feste di Pasqua. Pare, stando ad alcune indiscrezioni, che la mamma sapesse della sua passione per TikTok e che più volte lo avesse avvertito di non giocare con il fuoco.

La tentazione dell’adolescente, però, deve essere stata forte, tanto che poi ha preparato tutto il necessario per la cosiddetta “fire challenge” sul social. Qualcosa, però, è andato storto. Mentre girava il video, infatti, la bottiglia dell'alcol che stava utilizzando gli sarebbe esplosa fra le mani. Il botto è stato così forte che i vicini subito si sarebbero resi conto di quello che era successo. Sarebbero stati loro, infatti, ad allertare i genitori del ragazzo e a chiamare i soccorsi.

