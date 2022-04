Omicron 2, il bollettino: "Perché muoiono centinaia di persone al giorno". Covid e vaccino, la "falla"

19 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il governo presieduto da Mario Draghi continua a spingere sul pedale della “prudenza”. Il bollettino di oggi, martedì 19 aprile, rilasciato dal ministero della Salute risente ovviamente dell’effetto Pasqua e Pasquetta, dato che il numero di test processati è molto basso: sono stati registrati 27.214 contagiati, 35.763 guariti e 127 morti a fronte di 174.098 tamponi, con il tasso di positività che è stato rilevato al 15,6% (-1,8 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, i numeri assoluti rimangono bassi, anche se la pressione è sensibilmente in aumento, segno che la malattia legata al Covid è ancora in grado di diffondersi in maniera importante. Oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è +274 (10.214 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +11 (422) a fronte di 38 nuovi ingressi. Non a caso da un recente studio condotto a Hong Kong è emerso che Omicron 2 è mortale come le varianti precedenti, soprattutto quando colpisce persone non vaccinate.

“La malattia non si è raffreddorizzata diventando Omicron 2 - ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute - di sicuro la vaccinazione dimostra assolutamente un’oggettiva riduzione degli effetti più pesanti dell’infezione, ma i non vaccinati sembrano avere un rischio di mortalità simile. Il virus c’è ancora e questi dati da Hong Kong dimostrano che può ancora far male e in effetti fa male: ce lo dicono le centinaia di morti al giorno che vediamo nel nostro Paese”.

