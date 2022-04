Papa Francesco, il minuto di silenzio in tv? "Secondo alcuni...", cosa proprio non torna

20 aprile 2022 a

a

a

I tempi... sono un mistero. Questo il tema al centro di uno dei "veleni" di Gianfranco Ferroni su Il Tempo, rubrica che cura sul quotidiano capitolino. Due "tempi", per la precisione: il primo quello relativo all'incontro tra Vladimir Putin e Karl Nehammer, il premier austriaco; il secondo quello del silenzio di Papa Francesco nel corso di A sua immagine, la trasmissione di Rai 1.

"Putin? Avversario ma non nemico": il sospetto della Chirico sulle parole di Papa Francesco

Ma procediamo con ordine. Scrive infatti Ferroni sul Tempo: "Quanto è durato l’incontro tra Vladimir Putin e il primo ministro austriaco Karl Nehammer? C’è chi ha detto un’ora, secondo altri tre quarti d’ora, ascoltando una radio erano solo trenta minuti: da ogni fonte informativa, un numero diverso", sottolinea.

Papa Francesco e Benigni, disastro Rai: "Subito dopo Amadeus...", un caso enorme a Viale Mazzini

Dunque si passa al silenzio di Papa Francesco dopo la domanda di Lorena Bianchetti, un silenzio sul quale si è a lungo speculato e che per certo ha fatto il giro del mondo: chi non ha visto quel video? Pochi, pochissimi. Bene, anche in questo caso Gianfranco Ferroni fa notare: "Stessa cosa con il silenzio di Papa Francesco nella trasmissione A sua immagine: per la maggioranza si è trattato di un minuto. Ma per alcuni sono stati 40 secondi". E in effetti, ogni titolo dava una sua versione circa quell'emblematico, profondissimo silenzio carico di significato. Perché?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.