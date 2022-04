Papa Ratzinger, l'ora della paura: Padre Georg positivo al Covid, il tam tam in Vaticano

21 aprile 2022 a

Il Covid ha contagiato anche il segretario particolare del papa emerito Benedetto XVI. L’arcivescovo Georg Ganswein è risultato positivo al Covid 19, questo è quanto riportato dal settimanale Gente. Il 65enne prelato tedesco ha dichiarato, su richiesta dell'agenzia cattolica Kna, di trovarsi in isolamento dall’11 aprile.

In un test di verifica effettuato domenica 17, l’arcivescovo è risultato ancora positivo. Questa sera ne verrà fatto un altro per vedere se la situazione è migliorata. Al momento tutti gli altri residenti nel monastero di Mater Ecclesiae sono risultati negativi. Compreso il Pontefice emerito, ha specificato il monsignore. Un grande allarme quindi per l’incolumità della salute del Papa che proprio sabato 16 aprile ha compiuto 95 anni. Evento al quale il suo fedele segretario particolare non ha potuto partecipare. Aveva in ogni caso dichiarato, prima di positivizzarsi: “Delegazioni più piccole e poche persone” fino alla settimana di Pasqua, proprio per preservare la salute del Pontefice.

Papa Francesco aveva fatto visita al suo predecessore proprio il 13 aprile al Mater Ecclesiae, dove Benedetto XVI e Gaenswein vivono insieme ad alcune consacrate 'memores domini' dai tempi dalle sue dimissioni del 2013. A risultare positivo, comunicano i media, sarebbe anche l'arcivescovo britannico Paul Richard Gallagher, ministro degli Esteri di Papa Francesco. Per questo motivo ha dovuto posticipare il suo viaggio a Kiev programmato prima di Pasqua.

