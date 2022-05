Roma, quattro elefanti in via dei Fori Imperiali: cose mai viste, come ci sono arrivati

10 maggio 2022 a

a

a

Non cinghiali né topi: questa volta gli animali avvistati a Roma sono di un altro livello. Come testimonia una foto pubblicata da Dagospia, quattro elefanti sono stati immortalati a via dei Fori Imperiali. Il motivo? A quanto pare, servono per girare le scene del nuovo film di Nanni Moretti, "Il sol dell'avvenire". Tutto attorno - scrive il portale - "traffico paralizzato, turisti increduli e addetti alla sicurezza in versione Dobermann a impedire di fotografare la scena".

"Indetta la zona rossa". Allarme-peste suina nel Lazio: ecco i luoghi da evitare assolutamente

Le riprese sarebbero iniziate a marzo tra Cinecittà e vari set nel cuore della Capitale. "Il film è ambientato a Roma negli anni '50 e fino ai '70 nell'ambiente del circo e parla anche di cinema", ha detto Moretti in una recente intervista. Negli scatti che circolano sui social si vedono gli elefanti in mezzo a quella che sembra una manifestazione, con bandiere rosse forse del Partito comunista.

Branco di cinghiali carica una signora in centro a Roma, lei scappa ma... il disastro targato Pd

Il particolare avvistamento, però, ha scatenato i residenti della Capitale sui social. Sono partiti così diversi commenti ironici, come quelli che spesso vengono riservati ai cinghiali, animali che soprattutto nei mesi scorsi vagavano tranquillamente per la città. "Stamattina a Roma nessuna novità, i soliti elefanti a Via dei Fori Imperiali a caccia di cinghiali", ha scritto un utente. Che poi alla fine ha allegato l'hashtag "AnnibaleTorna".

Un cinghiale non si può adottare? È una discriminazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.