Spiaggia, arriva la stangata estiva: ombrellone e lettini, quanto costa andare al mare

Non solo supermercati e benzina, i rincari quest'anno ci aspettano anche in spiaggia. Andare al mare comporterà delle spese superiori a quelle dell'anno scorso. Ombrelloni e lettini costeranno di più: l'allarme sulla stangata estiva è stato lanciato dal Codacons. I dati diffusi dall'associazione dei consumatori sono preoccupanti: le tariffe giornaliere previste per l'affitto di ombrelloni, lettini e sdraio registrano fin da ora incrementi medi del 4%-5% (con picchi fino al 10%) rispetto al 2021.

Il trend, tra l'altro, potrebbe pure peggiorare fino ad agosto, quando in genere i prezzi salgono sempre. I gestori degli stabilimenti balneari italiani non solo confermano il salasso, ma parlano pure di aumenti "inevitabili", per via dei maggiori costi a loro carico. E così affittare un ombrellone e due lettini nel fine settimana significherà - come riporta il Giornale - dover sborsare mediamente tra i 25 e i 30 euro al giorno. Un importo che potrebbe salire fino a 100 euro nelle strutture di lusso. Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili, invece, le tariffe variano da un minimo di 500 a un massimo di 700 euro.

I rincari in spiaggia, però, non riguarderanno solo ombrelloni e lettini, ma anche i cibi e le bevande consumati negli stabilimenti. Stando al Codacons, l'aumento medio rispetto all'anno scorso sarà del 10%. Considerando la spesa complessiva per una giornata al mare (carburante, parcheggio, ombrellone, lettini e qualche consumazione), una famiglia dovrebbe spendere in media circa 97 euro, il 12% in più rispetto al 2021.

