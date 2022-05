Tiziano, il suo capolavoro torna in Italia: "Soltanto una truffa": la bomba di Sgarbi, governo fregato?

19 maggio 2022 a

Governo italiano vittima di truffa? Tutto parte dal "Ritratto di gentiluomo con il berretto nero”, attribuito a Tiziano o comunque a un autore italiano del XVI secolo e scomparso misteriosamente nel 2003. Adesso quel quadro è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino ed è stato portato nella sede della Soprintendenza delle belle arti, sempre a Torino. Stando a una prima stima, il dipinto avrebbe un valore di 7 milioni di euro.

Per il critico Vittorio Sgarbi, però, non si tratta di un Tiziano ma "di un'opera di modesto valore. La vera truffa è allo Stato che, con questo inconsistente recupero, stringe un pugno di mosche. Non si è recuperato niente". La soprintendente Luisa Papotti, invece, ha detto: "L'opera ha avuto in passato delle attribuzioni al maestro Tiziano e una lunga circolazione sul mercato con questo titolo. Le indagini confermano che si tratta di un'opera Cinquecentesca. Ora verificheremo se è di Tiziano".

I carabinieri intervennero già nel 2020, quando all'Ufficio Esportazione di Torino fu inoltrata una richiesta di ingresso in Italia di un dipinto “di scuola veneta” per fare alcuni esami diagnostici in laboratorio in provincia di Asti. Il blitz dei militari permise il recupero dell'opera in extremis: era da un corriere che stava per rispedirla all'estero. Le indagini portarono a due cittadini svizzeri, uno dei quali dichiarò di avere acquistato il quadro nel 2004.

