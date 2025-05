Alberto Stasi, Vittorio Feltri spiana i magistrati

"Dobbiamo ricordare una cosa molto molto semplice: quello che è stato condannato per il delitto di Garlasco (Alberto Stasi, ndr) è stato assolto in un primo processo per assenza di prove. Poi c'è stato l'appello. E anche lì assolto per assenza di prove. Ma più di quello che cosa dovevano fare? Tre giudizi dobbiamo avere in Italia? Solo da noi avvengono queste putt***. Purtroppo succede una cosa in Italia: se fai un errore paghi. Qualsiasi lavoratore che sbaglia paga di tasca propria. I magistrati non pagano mai, paga lo Stato e questo mi fa schifo. Quello di Garlasco è il più grave errore giudiziario degli ultimi anni. Ma ce n'è un altro che verrà fuori: è quello di Bossetti, che è stato condannato perché era un muratore antipatico".

Vittorio Feltri, intervistato da Piero Chiambretti nel corso di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, ha espresso contrarietà riguardo a una recente dichiarazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Il Ministro Nordio consiglia alle vittime di violenza di 'rifugiarsi in chiesa o in farmacia'? Consiglierei a Nordio di non dire cazz***. Potrei consigliare altri posti dove queste signore si possono rifugiare? A casa mia. Se sono bone".