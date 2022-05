Piazzapulita, il sondaggio che "cancella" la Nato (e Zelensky): ecco che cosa pensano davvero gli italiani

20 maggio 2022 a

Gli italiani non vogliono inviare le armi all'Ucraina, non condividono la politica estera di Mario Draghi e nemmeno quella dell'Unione europea e della Nato. Sono molto critici su tutta la linea e su come si stanno comportando i protagonisti della guerra, dal nostro premier al presidente Zelensky. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita illustrato in diretta da Corrado Formigli su La7, nella puntata del 19 maggio.

Alla domanda: "Sei favorevole o contrario alle armi in Ucraina", si è detto contrario il 45,8 per cento del campione, favorevole il 37,7 per cento. Non sa o non risponde all'interrogativo il restante 16,5 per cento. E ancora, un altro quesito riguarda "Guerra e gradimento posizione Draghi". Il 49,8 per cento ha risposto "poco o per nulla", il 39,4 per cento ha invece detto "molto o abbastanza".

Ma attenzione, perché "il giudizio riguarda tutta l'Europa", commenta Formigli. Infatti alla domanda "Guerra, gradimento operato Europa", ben il 59,5 per cento ha confermato un giudizio negativo: "poco o per nulla", il 28,4 per cento invece ha risposto "molto o abbastanza". Infine il "gradimento per l'operato della Nato". In questo caso, il giudizio è ancora più negativo. Infatti il 60,8 per cento si è detto "poco o per nulla" soddisfatto e solo il 25,4 per cento ha affermato di essere "molto o abbastanza" soddisfatto.

