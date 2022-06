Modena, il bimbo caduto dal balcone "finalmente libero": la teste che inchioda la baby-sitter

01 giugno 2022 a

Si trova in carcere a Modena la babysitter di 32 anni che martedì mattina era in casa con il bimbo di 13 mesi caduto dal secondo piano. La vicenda deve ancora essere ricostruita nei dettagli, ma il Corriere della Sera ha raccolto diverse testimonianze che possono aiutare a capire cosa è effettivamente successo a Soliera, dove la babysitter avrebbe volontariamente gettato dalla finestra il bimbo.

Non solo, alcuni testimoni l’avrebbero sentita esclamare “ora finalmente è libero” mentre rimaneva praticamente impassibile sul davanzale della finestra. Il bimbo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna: le sue condizioni sono gravi ma stabili. Nel frattempo si prova a ricostruire la scena esatta, verificatasi intorno alle 10.20: la babysitter si è affacciata alla finestra del secondo piano e poi il bimbo è caduto, anche se nessuno ha visto quel momento specifico. La babysitter è poi scesa al primo piano, incrociando la donna delle pulizie alla quale avrebbe detto: “Scendi di sotto, vai a vedere: il piccolo si è finalmente liberato”.

A quel punto è stato visto il bimbo nel cortile ed è stato dato l’allarme al 112 da uno dei passanti, attirato dalle urla della donna delle pulizie. Mentre il cortile si affollava, la babysitter sarebbe stata vista immobile davanti la finestra: ora è in carcere a Modena, in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Per lei potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica, dato che pare non si renda conto di quanto successo.

