Meteo, il dramma dei "temporali di calore": cosa sono e dove colpiscono, le conseguenze

L'anticiclone Scipione, dopo aver spazzato via un mese di primavera per anticipare l'estate, è pronto a far soffrire di caldo tutta la Spagna con picchi di temperatura che sfioreranno i 45-46 gradi all'ombra. Questo caldo torrido è pronto anche ad arrivare in Italia soprattutto nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 giugno. Non saranno esclusi però temporali di calore nelle ore più bollenti della giornata. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Al Centro-Nord si raggiungeranno i 35-36 gradi all’ombra a Milano e a Firenze, i 34 a Roma, Bologna, Padova, Mantova e 37-38 nelle zone interne della Sardegna. Per quanto riguarda il Sud Italia, nei prossimi giorni Scipione salirà dalle cocenti terre del Marocco e si dirigerà direttamente in Spagna e Francia, per poi puntare anche l'Italia. Questo andamento farà si che la più orientale dello Stivale e il Sud verranno solamente accarezzati dall'anticiclone. Il caldo di Scipione in tutta la fascia adriatica centro-meridionale e il resto delle regioni meridionali verrà mitigato dalle ventilazioni. Le temperature massime infatti si aggireranno intorno ai 32 gradi.

Proprio questa 'fresca' ventilazione settentrionale causerà, nelle ore più calde, forti temporali di calore, prima sulle Alpi centro-orientali, in particolare nelle zone del Trentino Alto Adige e successivamente anche sui rilievi centrali del Molise e dell'Abruzzo e solo localmente nel meridione.

