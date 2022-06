Meteo, arrivano "le notti tropicali": ecco dove non si potrà più dormire

15 giugno 2022 a

Il caldo non molla l'Italia che ormai da diversi giorni sta colpendo prevalentemente le regioni settentrionali e centrali tirreniche. L'alta pressione di matrice subtropicale, in diverse città della Val Padana, sta raggiungendo picchi che sfiorano i +35/+36°C. Se durante la giornata le temperature sono bollenti, dopo il tramonto la situazione non migliora, +28/+29 gradi fino alla mezzanotte con minime che non andranno al di sotto dei +22/+23°C.

Ad aggravare il tutto c'è anche l'alto tasso di umidità che si aggira intorno al 60% nelle aree costiere, rendendo il clima notturno estremamente afoso. Questi numeri solitamente si riscontrano in zone vicine all'equatore come Bangkok e Singapore che presentano temperature minime medie di circa +22/+23°C, con umidità relative mediamente oltre il 50%.

Un estate caratterizzata da notti tropicali dove trovare un attimo di respiro sarà davvero difficile. Dalla tabella pubblicata da 3bMeteo con le principali città italiane e i valori previsti dopo il tramonto e all'alba per il prossimo weekend, spiccano due città in particolare. Milano e Torino infatti raggiungeranno nella notte, rispettivamente +29°C e +28°C alla mezzanotte. Un pò più di respiro lo avranno le città costiere, grazie alle brezze termiche, ma anche in questi casi l'umidità sarà alle stelle.



