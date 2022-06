Venezia, "due caffè al banco 24 euro": cliente sotto choc

15 giugno 2022 a

Uno scontrino da far girare la testa: una donna ha raccontato di aver pagato ben 24 euro per due caffè al banco in un bar di Venezia. Due "macchiatoni" nello specifico. Si tratta di una professoressa di Padova. Su La Nuova Venezia ha spiegato che si trovava lì insieme a un’amica quando si è vista recapitare un conto decisamente troppo alto per due caffè.

La donna, originaria proprio di Venezia ma residente a Padova, ha raccontato che il fatto risale allo scorso 9 giugno, quando aveva deciso di fermarsi in un caffè che si trova ai piedi di Rialto. Con lei un’amica. Le due hanno ordinato due “macchiatoni” e hanno scelto di non sedersi ma di consumare al banco mentre chiacchieravano. Peccato che la serenità abbia lasciato il posto allo stupore quando le due hanno visto lo scontrino.

“Vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire”, ha scritto la donna nella lettera pubblicata sul quotidiano. La professoressa ha raccontato pure di aver chiesto delle spiegazioni sui prezzi all’interno del bar, ma nessuno sarebbe stato in grado di dargliele. La donna, in particolare, avrebbe contestato il fatto che quel tipo di caffè costa tre euro, e non dodici come da lei pagato. Non si è fatta attendere la risposta del titolare del locale, che - come si legge sempre sulla Nuova Venezia - ha detto di essere tranquillo: “Non ci interessano le recensioni negative. Dicano quello che vogliono, noi siamo in regola. I prezzi sono esposti. E facciamo pagare esattamente quello che riportano i menu”.

