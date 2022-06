Vaticano, uomo prova a travolgere in auto i carabinieri: inseguimento e colpo di pistola

19 giugno 2022 a

Attimi di terrore in Vaticano nella mattinata di domenica, il tutto a San Pietro Un uomo albanese di 39 anni al volante di un’auto non si è fermato all’alt di una pattuglia dei carabinieri nei pressi di piazza di Sant’uffizio. Dunque si è dato alla fuga, inseguito dai militari. L'uomo ad un certo punto ha arrestato la marcia ma quando i carabinieri sono scesi dall'auto ha provato a travolgerli, ripartendo con la sua macchina a tutta velocità.

Ne è seguito un nuovo inseguimento, concluso in via Gregorio VII dove invece l’albanese è stato fermato da alcune volanti della polizia intervenute sul posto. L'albanese è stato condotto in commissariato. Nelle concitate fasi dell'inseguimento, a scopo intimidatorio, è stato esploso anche un colpo di pistola, il tutto di fronte ai turisti terrorizzati che affollavano la zona di San Pietro in attesa dell'Angelus di Papa Francesco. Ancora non si conoscono le ragioni che avrebbero indotto l'albanese a fuggire.

Per certo una pattuglia dei carabinieri aveva notato una Bmw che si aggirava lungo corso Vittorio Emanuele con fare sospetto. E quando l'uomo si è accorto di essere attenzionato dai militari ha aumentato la velocità per raggiungere via della Conciliazione, dunque ha imboccato la corsia laterale fino al colonnato e quindi ha speronato un’altra auto dei carabinieri, facendola finire contro un blindato. Poi la Bmw è stata circondata e l'albanese ha provato a travolgere i carabinieri: a quel punto è stato esploso il colpo di pistola, che ha centrato la gomma posteriore della vettura.

Al momento del fermo l'albanese pare fosse in stato confusionale, probabilmente drogato. Dopo essere stato portato in commissariato, è stato condotto all'ospedale Santo Spirito per accertamenti clinici.

