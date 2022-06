Meteo, oltre i 40° e tempeste furibonde: perché sarà un weekend da incubo

23 giugno 2022 a

I riflettori restano puntati sulle previsioni meteo. Già, perché l'Italia continua ad essere stretta in un caldo atroce, che sta causando una delle peggiori siccità che si ricordino, con tutte le conseguenze del caso. E a fare il punto oggi, giovedì 23 maggio, ecco il bollettino diffuso da 3Bmeteo, che dà conto di un clima impazzito: caldo killer e temporali, in un mix vorticoso che si abbatterà il prossimo weekend.

"Fino a venerdì sarà sempre l'anticiclone africano a dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima sulle nostre regioni ma senza riuscire a garantire sempre cieli sereni. Sarà al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati con picchi anche di 40°C e localmente oltre. Farà caldo anche al Centro-Nord, ma in misura più attenuata", premettono nel loro bollettino gli esperti di 3bMeteo.

Già da oggi, le regioni centrali e la Sardegna verranno percorse da nuvole, che con il passare delle ore raggiungeranno anche il settentrione, generando instabilità verso pomeriggio e sera nei pressi delle zone alpine e a nord del Po. E ancora, continuano da 3BMeteo: "Venerdì transiterà un fronte più organizzato dall'Europa occidentale, incanalato in un flusso di correnti sudoccidentali lungo il bordo superiore dell'anticiclone africano. Questo sarà in grado di innescare rovesci e temporali anche forti sulle Alpi, in locale sconfinamento all'alta Val Padana, mentre sul resto d'Italia le condizioni si manterranno stabili". Insomma, temporali e temperature oltre i 40°, prepariamoci a un nuovo weekend difficile.

