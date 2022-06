Rosanna Vaudetti, l'ex "Signorina Buonasera" collassa in mare: il dramma, le sue condizioni

23 giugno 2022 a

a

a

Un brutto malore quello che ha colpito l'ex 'Signorina buonasera' Rosanna Vaudetti mercoledì sera, 22 giugno. La popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva è svenuta all'improvviso mentre stava facendo un bagno a Portonovo, Ancona, davanti allo stabilimento Giacchetti. Sono state proprio le persone presenti in spiaggia le prima a soccorrerla.

Monsignor Delpini invoca la Madonna: poche ore dopo... miracolo a Milano?

L'84enne è riuscita fortunatamente a raggiungere la riva prima di svenire definitivamente: è rimasta priva di coscienza per qualche secondo. Dopo l'allarme lanciato alla Nue 112, nella baia sono intervenuti il 118 con la Croce Gialla di Camerano e l’auto medica. Il professor Antonio Dello Russo, medico che ha in cura la Vaudetti, ha riferito che è fuori pericolo ma sarà comunque necessario mantenerla monitorata per ulteriori accertamenti. Per questo motivo l' ex 'Signorina Buonasera' della Rai è stata quindi ricoverata nella clinica Cardiologica dell'ospedale regionale di Torrette.

"Piera Maggio è morta", la rabbia della Sciarelli: chi c'è dietro l'orribile menzogna



Rosanna Vaudetti è stata la prima conduttrice ad andare in onda nella televisione a colori. Ha annunciato per oltre quarant'anni le trasmissioni della TV di Stato italiano oltre che essere al timone di numerose rubriche e programmi di successo come Giochi senza Frontiere. La marchigiana doc ha inoltre presentato per diversi anni l'Eurovision Song Contest e dal 1998 le è stata anche riconosciuta l’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte dell'allora Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.