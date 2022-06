Napoli, occupa una casa del Comune e poi... La foto dall'alto: cosa state vedendo

24 giugno 2022 a

Aveva deciso di occupare abusivamente un alloggio comunale, e così ha fatto. Dopo aver invaso il piano terra di una palazzina di via Flauto Magico al Rione Conocal, nel quartiere Ponticelli, una donna napoletana ha pure installato, chiaramente in modo illecito, una piscina fuori terra posizionandola all'interno dell'aiuola comunale vicina all'abitazione.

Per mettere in sicurezza il tutto dagli abusivisti come lei, aveva addirittura iniziato a costruire, tra l'uno e l'altro cortile un recinto in mattoni di lapillo, cemento e ringhiera in ferro. A intervenire sul luogo sono arrivati gli uomini dell'unità operativa San Giovanni della Polizia Locale dopo una segnalazione. La 29enne napoletana, dopo aver sgomberato l'area e la piscina, è stata sanzionata per ingombro del suolo pubblico e allo stesso tempo denunciata per tutti i reati connessi all'occupazione dell'immobile comunale e per il manufatto edile, che aveva prodotto un'ulteriore indebita invasione di spazio pubblico.

I caschi bianchi del reparto territoriale in collaborazione con il personale del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno svolto le operazioni di controllo del territorio, recuperando anche ben 20 carcasse di vetture destinate alla discarica. Sono state battute a tappeto anche diverse strade dei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovannii in quanto le automobili e motoveicoli venivano prelevati in via Mastellone, in via Filumena Marturano, in via Prospero Guidone, in via Fausto Coppi, in Cupa Vicinale Pepe ed in via Comunale Maranda.

