Meteo, le previsioni per il weekend: sotto le nuvole, "sopra i 40 gradi"

Il caldo non vuole dare un attimo di respiro all'Italia ed ecco che Caronte colpirà ancora per tutto il fine settimana con un caldo afoso estenuante. Ad accompagnare l'anticiclone africano arriveranno anche dei disturbi nuvolosi medio alti e stratificati, in grado di rendere i cieli grigi.

Dopo una breve pausa nel weekend in alcune regioni d'Italia data dai temporali estivi ora il caldo torna all'attacco. Al Nord, nella giornata di sabato, il cielo sarà sereno e poco nuvoloso con possibili rovesci su Alpi e Appennino. Al Centro invece le nubi saranno medio alte, soprattutto nelle regioni della Sardegna, bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.Saranno presenti anche isolate piogge che dissiperanno nel pomeriggio a partire dal Nord. Anche il Sud sarà accompagnato da nuvolosità soprattutto tra la Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata. Le nuvole si sposteranno poi verso la Calabria, Salento e nord Sicilia, con possibilità di piogge nell'interno, Le temperature rimarranno comunque altissime: si raggiungeranno picchi di 40 gradi.

Nella giornata di domenica 26 giugno invece il Nord sarà più soleggiato pur con qualche isolato temporale sparso sulle Alpi occidentali. Le nuvole rimangono invece persistenti al Centro e al Sud. Non cambieranno nemmeno le temperature che toccheranno punte superiori ai 40 gradi.



