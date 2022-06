Gratta e Vinci, trova un biglietto da 2 milioni: "Scappa, subito", caos a Valmontone

27 giugno 2022 a

“Controlla se i miei occhi hanno visto bene”. Non riusciva a crederci, l’uomo che a Valmontone ha acquistato un Gratta e Vinci e scoperto di aver vinto la bellezza di due milioni di euro. Il tabaccaio ha controllato il biglietto e ha confermato la vincita: è accaduto nel pomeriggio di sabato 25 giugno, in un locale di via Casilina che in quel momento era poco affollato.

Un grossissimo colpo di fortuna per l’uomo, che ha acquistato il biglietto vincente subito dopo una donna. “Aveva visto benissimo - ha raccontato il tabaccaio a Il Messaggero - e ci siamo messi a ridere entrambi perché aveva vinto due milioni di euro. Ho fatto le copie del biglietto e poi mi è venuto in mente quel tabaccaio di Napoli che è scappato via col Gratta e Vinci da mezzo milione, così gli ho ridato subito il tagliando. Non volevo far fare un’altra brutta figura alla categoria dei tabaccai”. E così l’uomo ha esortato il fortunato vincitore a correre a casa e mettere al sicuro il biglietto da 2 milioni.

“L’ho fatto per evitargli problemi con eventuali malintenzionati - ha spiegato l’esercente - perché rimaneva lì, contento, mentre si spargeva la voce e non si rendeva conto di quanti soldi avesse vinto. Evidentemente non aveva realizzato di essere baciato dalla fortuna”. Si tratta della vincita più alta mai realizzata a Valmontone: tutto grazie a un biglietto da dieci euro che in realtà valeva 2 milioni.

