Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: inferno di fuoco, palazzi evacuati

Impressionante incendio a Roma, sull'Aurelia nella zona nord-ovest della Capitale. Le fiamme hanno coinvolto alcuni capannoni industriali tra la via Aurelia fino a Casalotti: all'interno si trovavano anche bombole gpl che sono esplose. Evacuate nella zona diverse famiglie e un centro estivo in quanto le fiamme hanno lambito giardini e palazzine private. Sul posto sono al lavoro squadre di vigili del fuoco, della Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale.

Su Twitter, decine di romani stanno pubblicando le foto del maxi-incendio, arrivato fino a Casalotti in zona piazza Ormea. "Ora!! L’inferno a Roma - è il drammatico post di un utente -. Brucia Casalotti-Boccea. Panico tra la popolazione! Fiamme vicino a un residence con migliaia di persone. Appello a vigili del fuoco. Intervenire, presto cin elicottero o un canadair. Auto in fiamme".



Poco più di una settimana fa, la Capitale era stata sconvolta per ore da un altro vasto incendio sviluppatosi in due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dell'ex discarica di Malagrotta, con 60 vigili del fuoco impegnati per oltre quindici ore nelle operazioni di spegnimento con 20 automezzi. Il Comune di Roma con un'ordinanza del sindaco Gualtieri aveva disposto la sospensione delle attività scolastiche, ricreative e sportive nel raggio di 6 Km dal luogo dell'evento per le successive 48 ore a causa del rischio di dispersione di agenti inquinanti nell'aria.

