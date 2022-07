Meteo, la grande paura: ecco cosa accadrà in Italia mercoledì 20 luglio

13 luglio 2022 a

L’anticiclone africano non dà tregua all’Italia: da qui a una settimana le temperature saranno sempre più alte, a causa delle masse d’aria bollente in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Sono soprattutto due i giorni cerchiati in rosso dagli esperti: venerdì 15 luglio e mercoledì 20. In tali date si attende infatti l’ondata di caldo peggiore, con temperature medie che si avvicineranno pericolosamente ai 40 gradi.

“La particolare configurazione meteo che si andrà a creare - ha dichiarato il meteorologo Stefano Rossi - è come una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore, un po’ come già accaduto negli ultimi mesi: e stavolta la fiammata rischia di essere ancora più intensa”. Insomma, i prossimi giorni saranno ideali per chi è in vacanza, ma un inferno vero e proprio per chi dovrà lavorare o stare a casa, senza poter ricorrere a un condizionatore.

Per quanto riguarda venerdì 15 luglio, sono previsti 38 gradi a Milano, punte di 35-39 in pianura padana, dai 35 ai 39 nel Centro-Sud e in Sardegna. Invece mercoledì 20 luglio dovrebbe essere una delle giornate più calde in assoluto, non solo in Italia ma in tutta Europa: è atteso un caldo record in molti stati europei, come la Francia e la Germania.

