Meteo, le città che domani bruciano: Italia, si estende la mappa del terrore

19 luglio 2022 a

a

a

L'Europa brucia: le temperature stanno raggiungendo livelli record, soprattutto nelle città. Parigi, per esempio, affronterà oggi la giornata più calda, sfiorando addirittura i 39-40 gradi. Una situazione che ieri ha interessato gran parte della Francia occidentale: a Biscarrosse, vicino a Nantes, si sono toccati i 42,6 gradi, a Brest 39,3. Il caldo, combinato a vento intenso, gioca un ruolo decisivo anche nello scoppio di incendi. Tant'è che da circa una settimana i roghi stanno devastando la regione occidentale della Gironda, provocando oltre 8 mila sfollati.

Meteo, le 3 foto-choc anticipano il futuro: cosa accadrà domani, uno choc

Allarme anche in altri Paesi, come Belgio, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Secondo l’Istituto superiore di Sanità Carlos III dal 10 al 16 luglio in Spagna 510 persone sono morte per via del caldo. Nelle aree interne del Regno Unito si attendono oggi anche 40 gradi, un livello mai raggiunto prima nel Paese. Non se la cava meglio l'Italia, dove il caldo e l'afa non sembrano avere fine.

Video su questo argomento Spagna, fiamme vicine al treno: le immagini scioccanti riprese dai passeggeri a bordo

Il ministero della Salute, come spiega il Corriere della Sera, ha messo cinque città italiane in bollino rosso oggi: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Latina. A queste si aggiungeranno domani Bologna, Genova, Roma e Rieti. In Italia, comunque, il picco dell’ondata di calore dovrebbe arrivare verso il fine settimana. Anche qui è alto il rischio di incendi: solo in Salento, infatti, sono già attive decine e decine di roghi.

Video su questo argomento Meteo, Parigi nella morsa del caldo: il termometro tocca i 40 gradi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.