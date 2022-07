Meteo, la profezia di Mario Giuliacci: "Cosa accadrà tra il 27 luglio e il 2 agosto", dramma-Italia

20 luglio 2022 a

a

a

Un caldo atroce, la pioggia un miraggio: l'Italia è stretta nella brutale morsa di un meteo-killer. E la situazione non è destinata a cambiare. Almeno secondo il colonnello Mario Giuliacci, che fai il punto-meteo in un editoriale sul suo sito personale, meteogiuliacci.it, in cui premette andando dritto al punto: "Tutti invocano la pioggia, ma è solo pia illusione. Infatti, è molto improbabile che nelle prossime 6-7 settimane i temporali posano attenuare la siccità".

Meteo, caldo atroce? Stop ai voli: il terribile episodio che fa scattare l'allarme in aeroporto

Già, perché luglio e agosto - lo storico degli ultimi 30 anni lo conferma - sono i mesi meno piovosi dell'anno, le precipitazioni dipendono in gran parte dai temporali pomeridiani. Come ricorda Giuliacci, "tra metà luglio e agosto la media statistica prevede che i pochi temporali in arrivo portino circa 60 litri per metro quadrato al Nord, 30 al Centro 10 al Sud". Insomma, poche gocce.

Meteo, l'ultimo bollettino: fino a quando dura il caldo-killer, l'incubo è realtà

Dunque, le previsioni per i prossimi giorni. Secondo Giuliacci, comunque, qualche temporale arriverà, nel dettaglio tra il 27 luglio e il 2 agosto, il tutto perché sono in arrivo tre perturbazioni atlantiche le cui correnti fresche, dopo le Alpi, devieranno verso i Balcani per poi transitare sull'Italia. In quei giorni, dunque, temporali su lpi centro-orientali, regioni di Nordest e versante adriatico dell’Appennini. Ma Giuliacci rimarca come "gli apporti temporaleschi saranno irrisori". La situazione, insomma, è destinata a peggiorare in modo netto. Sarà un estate infernale, soprattutto per il problema della siccità.

Clicca qui per leggere l'editoriale integrale del colonnello Giuliacci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.