Adriano Pacifico scomparso al Cammino di Santiago? La svolta: come e dove lo hanno trovato

26 luglio 2022 a

a

a

Rientrato l'allarme: Adriano Pacifico sta bene. Il 32enne di Modena, scomparso mentre si apprestava a percorrere il Cammino di Santiago, era alla stazione di Ventimiglia, al confine tra l’Italia e la Francia. Il ragazzo era partito con la bicicletta, ogni giorno sentiva la madre, ma dal 19 luglio aveva fatto perdere ogni sua traccia. Tante le preoccupazioni con la mamma che si era rivolta direttamente a Chi l'ha Visto. Poi questa mattina gli agenti della Polfer lo hanno ritrovato, lo hanno rifocillato e si sono accertati che stesse bene prima di rimetterlo in contatto con i familiari.

Chi l'ha visto, scoperta sulla Spreafico: inquietante pista sulla cantante sparita da 12 giorni

Già domenica scorsa la famiglia di Adriano, arrivata la notizia che il ragazzo era stato avvistato, aveva ritirato la denuncia. Il 32enne era stato infatti visto in un ostello in Francia. La madre aveva voluto vedere la firma sul registro e le immagini delle telecamere, da cui il figlio sembrava sereno. La sorella, Jessica Fasulo, in un’intervista a La Stampa, aveva spiegato: "Io non lo giudico per il suo silenzio, ho capito che è una scelta consapevole per vivere fino in fondo l’esperienza del pellegrinaggio. Non abbiamo parlato direttamente con lui, ma sappiamo che sta bene sia perché risultano altri prelievi dal suo bancomat sia perché abbiamo ricevuto rassicurazioni da alcune persone che l’hanno incontrato".

Emanuela Orlandi, "la tomba vuota di Katy Skerl": giallo in Vaticano, drammatica svolta

Prima delle rassicurazioni la madre di Pacifico era molto preoccupata. La donna aveva ricevuto una videochiamata da un telefono che non era quello del figlio. Il 32enne le aveva raccontato che non era stato bene e che da qualche giorno si era fermato per riposare. Assieme a lui un ragazzo che alla mamma colpì subito: "Mi ha comunicato una sensazione negativa, ambigua - aveva detto -. E da quel che ho visto vive in una baracca". Ad oggi però tutto si è risolto nel migliore dei modi, con Adriano sano e salvo.