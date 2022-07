Meteo, Mario Giuliacci: "La conferma negli indici climatici". Un disastro: cosa accadrà ad agosto

27 luglio 2022 a

Estate senza fine: dopo i giorni bollenti di luglio, ci aspetta un mese di agosto ancora caldo. Lo rivela Mario Giuliacci, secondo cui le previsioni meteo per le prossime settimane non promettono nulla di buono. Pur non essendo facile prevedere le condizioni meteorologiche in largo anticipo, ci sono "gli indici climatici che danno informazioni molto utili", ha spiegato l'esperto. Certo è che questa estate sembra essere dominata da un anticiclone Nord-Africano "robusto e insistente come raramente si era visto in passato".

L'anticiclone non dovrebbe abbandonarci ad agosto: "Molto probabilmente occuperà di nuovo per lunghi periodi l'Italia, scatenando altre intense e durature ondate di caldo africano - spiega Giuliacci -. Le fasi temporalesche saranno poche e di breve durata, ma è probabile che comunque si veda qualche pioggia in più rispetto al mese di luglio, specie al Nord". Nel complesso, insomma, agosto sarà molto simile a luglio: tanto caldo e poche piogge.

L'estate di quest'anno, inoltre, sembra essere sempre più simile a quella straordinariamente calda del 2003. Se si fa un confronto con la stagione di nove anni fa, quella di quest'anno risulta essere la seconda estate più calda dell'era moderna. A tal proposito Giuliacci chiarisce: "Il bilancio di metà stagione dice che nel 2003 aveva fatto più caldo ma, attenzione, di poco". E' la prima volta, infatti, che una stagione estiva si avvicina davvero a quella infernale del 2003. Secondo l'esperto, però, il record del 2003 alla fine non sarà battuto.