Sestri Levante, in vendita la villa-capolavoro: ecco le foto da urlo

27 luglio 2022 a

a

a

Un gioiello, in vendita. Si tratta della villa progettata tra il 1938 e il 1940 dal celebre architetto Carlo Daneri, che seguiva i principi architettonici di Le Corbusier. La villa in questione si trova sulla punta estrema della scogliera della penisola di Sestri Levante.

Come ricorda Leggo.it, "è un raro esempio di architettura razionalista ed è stata riconosciuta Monumento nazionale di architettura moderna dal ministero della Cultura in quanto testimonianza imprescindibile per l'architettura italiana del Novecento".

Secondo quanto si tramanda, il luogo dove è stata costruita avrebbe ispirato la Sirenetta di Christian Andersen. La villa è circondata da un parco di oltre due ettari.

Giò Ponti, parlando dello strepitoso immobile, lo definì con queste parole: "Una dimora, intesa non come alloggiamento, ma come teatro per le azioni umane di vita e di pensiero, di opera e di contemplazione".

La villa è appartenuta a un editore italiano e, oggi, è stata completamente restaurata, anche negli arredi progettati da Daneri. Insomma, la villa è stata riportata al suo valore architettonico originale. A gestire la vendita la Lionard Luxury Real Estate Spa, che ha sede a Firenze.

Il prezzo di vendita non è stato reso noto. A impreziosire la meraviglia di Sestri Levante, un suggestivo sentiero nel bosco e una scalinata che portano alla spiaggia privata con accesso esclusivo al mare. E ancora, una piscina con solarium e un parcheggio privato. In tutto fanno 1.100 metri quadri di interni, che comprendono l'edificio principali e due dépandance indipendenti. La villa, che vanta nove camere da letto e sei bagni, si sviuluppa su tre piani.