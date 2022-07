Meteo, Mario Giuliacci: "Poche speranze". La catastrofe di agosto: cosa accadrà

31 luglio 2022 a

"La tendenza meteo lascia poche speranze": Mario Giuliacci illustra le previsioni per il mese di Agosto, annunciando che la prima settimana sarà interessata da una nuova fiammata di caldo africano. I giorni di tregua, insomma, sono già finiti. L'Anticiclone Nord-Africano sembra destinato a tornare, espandendosi verso l'Europa e concentrandosi soprattutto sul nostro Paese.

Il picco della prossima ondata di caldo è previsto nella parte centrale della prossima settimana. "A partire da mercoledì-giovedì farà molto caldo in tutta Italia - ha spiegato il meteorologo - anche se le temperature più alte si registreranno al Centro e al Sud, con punte di nuovo fino a 40 gradi e oltre, soprattutto nelle zone interne, dove verrà a mancare anche il parziale effetto di mitigazione svolto dalle brezze marine". Le città che rischiano di sfiorare i 40 gradi sono Firenze, Roma, Lecce, Catania e Cagliari. Ma quanto durerà ancora questo caldo? Anche in questo caso le proiezioni non sarebbero rassicuranti.

L'ondata di caldo africano non abbandonerà tanto presto la penisola, soprattutto in alcune regioni. È probabile che dall'8 agosto in poi l'alta pressione diminuisca in parte solo al Nord, "dove le infiltrazioni di aria relativamente più fresca e instabile dovrebbero favorire la formazione di un po' di temporali e consentire un'attenuazione del gran caldo", spiega Giuliacci. Il problema sarà soprattutto al Centro e al Sud, dove non ci dovrebbe essere nessun cambiamento: il caldo africano dovrebbe andare avanti almeno fino al 10-11 agosto.