Meteo, allarme per i temporali di calore: dove stanno per colpire

Nuova ondata di caldo africano e temperature fino a 36-38 gradi: inizia così il mese di agosto. A partire da giovedì 4, l'afa colpirà soprattutto la Val Padana centro-occidentale, ma anche le zone interne di Sardegna, Campania e Basilicata. In Toscana e Lazio si potranno raggiungere addirittura picchi di 38 gradi. Lo zero termico - come spiega 3BMeteo - schizzerà ben oltre i 4000m sulle Alpi. Atteso qualche temporale solo in prossimità delle zone alpine e sui rilievi di Calabria e Sicilia.

La situazione caldo peggiorerà venerdì 5, quando saranno raggiunte punte di 38 gradi in Val Padana, nelle zone interne toscane e della Basilicata, ma anche in Sardegna, Lazio e Sicilia. Sulle Alpi invece sono attesi valori fino a 26/28 gradi a 1500m, sull'Appennino ben oltre 30 gradi a 1000m di quota. Anche in questo caso ci sarà qualche temporale di calore, in particolare sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino settentrionale. I rovesci però sono destinati a esaurirsi in serata.

Il caldo africano potrebbe accompagnarci fino alla fine della settimana. Anche se con una leggera tregua al Nord, dove qualche temporale colpirà non solo in montagna ma anche su tratti della pianura. Cosa che potrebbe portare anche a un lieve calo delle temperature. Niente da fare per l'afa, che difficilmente andrà via.