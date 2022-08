Meteo, previsioni choc a Ferragosto: ondate di maltempo e temporali, ecco dove

02 agosto 2022 a

Il mese di agosto è iniziato all'insegna del caldo afoso sulla scia di luglio. Qualcosa però potrebbe cambiare molto presto a causa di "una rinnovata dinamicità in sede Atlantica", si legge sul sito di IlMeteo.it. La presenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo renderà quasi tutta la prima decade del mese molto calda e soleggiata in tutta Italia, con qualche temporale solo sulle Alpi. Di conseguenza dovremo aspettarci picchi di 35/36 gradi. In qualche area - soprattutto nelle zone del Centro e delle due Isole maggiori - si sfioreranno addirittura i 40 gradi.

Quand'è che cambierà qualcosa quindi? Stando alle previsioni, verso Ferragosto - indicativamente dal 13-14 in avanti - gli italiani potrebbero dover fronteggiare "una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, da dove partono i flussi più instabili e freschi responsabili delle ondate di maltempo". Per scendere di più nei dettagli, però, è necessario aspettare ancora qualche giorno, così da avere una visione più precisa. Se questo scenario venisse confermato, si tratterebbe di un primo "sblocco atmosferico" dopo 2 mesi di afa senza tregua.

Di conseguenza una parte dell'Italia potrebbe essere colpita dai temporali all'inizio della seconda metà di agosto. A rischio sarebbero soprattutto le regioni del Nord. Il Centro Sud e le isole, invece, dovrebbero rimanere sotto la pressione dell'anticiclone africano, con le temperature oltre le medie climatiche di riferimento.