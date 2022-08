Meteo, Mario Giuliacci: "La data in cui finisce il caldo", una clamorosa profezia

02 agosto 2022 a

Per tutta la prima settimana di agosto sarà ancora il caldo africano a farla da padrone in Italia. Stando a quanto scrive il team del meteorologo Mario Giuliacci, la quinta ondata di calore è già iniziata: nei prossimi giorni le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente, a cominciare dal Centro-Nord e poi anche in tutto il resto del Paese.

Sull’intensità della nuova ondata ci sono però delle buone notizie: “Se è vero che le temperature massime torneranno a superare diffusamente i 30 gradi su tutte le regioni - si legge nell’ultimo bollettino - va detto che sembrano scongiurate le punte di 40-42 diffuse. In generale le punte più elevate dovrebbero infatti arrestarsi attorno ai 37-38 gradi, arrivando quindi solo a sfiorare la soglia psicologica dei 40: ciò non toglie che farà parecchio caldo, troppo ma non troppissimo”.

Una significativa inversione di tendenza dovrebbe iniziare a partire da domenica 7 agosto: “L’alta pressione mostrerà segni di debolezza, con numerosi scricchiolii da ovest e nord-ovest”. Ciò si tradurrà in correnti più fresche a Nord, “che dilagheranno in fretta verso Sud”. “Il condizionale è sempre d’obbligo - scrive il team Giuliacci - perché trattandosi di proiezioni meteo a 10 giorni non possono essere molto stabili, ma in ogni caso questo rappresenta lo scenario evolutivo più probabile”.