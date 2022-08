Meteo, Mario Giuliacci: "Grossa novità in arrivo", stravolta l'estate italiana

01 agosto 2022 a

a

a

Le previsioni meteo per questo inizio di agosto non cambiano. Mario Giuliacci sul suo sito lo ripete da tempo e lo conferma: "Ancora una volta protagonista il caldo africano, con l'avvio di una nuova ondata, la quinta di questa bollente stagione". Eppure, spiega il Colonnello, ci sono anche buone notizie: la prima delle quali è la durata delle ondate, infatti questa volta si vede la proverbiale luce in fondo al tunnel.

"Poche speranze". Meteo, Giuliacci: la catastrofe di agosto, cosa accadrà

Il punto è che in base alle ultime proiezioni meteo, il caldo dovrebbe restare molto intenso fino a sabato 6 agosto: già dal giorno successivo, domenica 7, l'alta pressione dovrebbe indebolirsi, a partire da ovest e nord-ovest. "Ciò avrà il compito di far entrare le correnti relativamente più fresche sul Nord Italia. Di conseguenza, già domenica 7 il caldo quindi dovrebbe attenuarsi al Settentrione. Ma l’ulteriore novità è la seguente: tra martedì 9 e mercoledì 10 l'Italia andrebbe perciò incontro a un sensibile e generale calo termico, con la fine del caldo intenso in tutta la Penisola e addirittura la possibilità che in alcune zone del Paese le temperature scendano leggermente al di sotto della norma", fa sapere Giuliacci.

Meteo, "accadrà di tutto": nelle prossime ore fenomeni impensabili

Per i prossimi giorni, però, dovremo continuare a fare i conti con il grande caldo: l'anticiclone Nord Africano è già pronto a tornare all'assalto dell'Italia. Le temperature sono infatti destinate ad aumentare, con il caldo che sarà molto intenso in particolare nella zona centrale della settimana, inizialmente al Nord, dunque su tutta Italia. Non si dovrebbe però arrivare ai 40 gradi: le massime saranno attorno ai 37-38 gradi. Un caldo, comunque, atroce.