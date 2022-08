Pesce scorpione, la specie terrorizza la Sicilia: da dove arriva, cosa si rischia

03 agosto 2022 a

a

a

Sono sempre di più i pesci alieni nel mare italiano: si tratta di specie che in genere vivono da tutt'altra parte. Nello specifico sono il Pesce palla maculato, il pesce scorpione, il pesce coniglio scuro e il pesce coniglio striato. Queste specie invasive di origine tropicale segnalate nei mari italiani - in Sicilia in primis - sarebbero arrivate direttamente dal canale di Suez.

Ladispoli, l'invasione dei granchi blu: cosa sono (e quanto costano al chilo)

A questi pesci però è necessario fare attenzione. Di qui l'iniziativa dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e dell'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim), che hanno lanciato la campagna "Attenti a quei 4" per informare i cittadini su come riconoscere e monitorare queste specie.

Il pesce palla maculato, avvistato per la prima volta in Italia nel 2013, ha macchie scure sul dorso grigio e possiede una potente neurotossina che la rende altamente tossica al consumo, anche dopo la cottura. Inoltre, grazie alla sua dentatura, può dare dei morsi parecchio dolorosi. Il Pesce scorpione, invece, segnalato per la prima volta in Italia nel 2016, è commestibile ma bisogna fare attenzione alle spine, che possono provocare punture molto dolorose anche 48 ore dopo la morte dell'animale. Infine ci sono le due specie di pesce coniglio, segnalate in Italia per la prima volta una nel 2003 e l'altra nel 2015. Sono erbivori e commestibili ma bisogna fare attenzione alle spine come per il pesce scorpione.