Firenze, "stuprata nel locale e filmata": choc, chi finisce sotto accusa

Stuprata in un locale. A presentare la denuncia una 35enne canadese che si è recata dai carabinieri per raccontare quanto sarebbe accaduto a Impruneta, Firenze. La donna, stando alle prime ricostruzioni, ha trascorso qualche giorno di vacanza in Toscana. Venerdì scorso, entrata in un locale del centro e dopo aver passato lì la serata, sarebbe stata raggiunta da quattro dipendenti dell'attività. Questi si sarebbero appartati con lei e, due di loro, avrebbero addirittura abusato della ragazza. Mentre subiva la violenza denunciata, gli altri due dipendenti avrebbero filmato la scena con il cellulare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Tra i punti su cui fare chiarezza, lo stato della 35enne: secondo gli investigatori lei avrebbe bevuto prima, mentre per gli accusati la ragazza era consenziente. La presunta violenza sarebbe avvenuta dopo la mezzanotte, quando i locali iniziano a chiudere. La turista canadese avrebbe raggiunto il locale per mangiare qualcosa a cena, durante la serata ha bevuto diversi bicchieri. Nel frattempo ha iniziato a parlare con alcune persone che lavoravano nel locale: uno italiano e gli altri tre di origine straniera. Più tardi, a locale vuoto, i quattro si sarebbero spostati con la 35enne in una stanza del seminterrato.

La scena sarebbe stata ripresa e diffusa nelle varie chat. Solo all’alba la giovane avrebbe chiesto aiuto in un bar vicino alla piazza di Impruneta, riferendo quanto aveva subito. I carabinieri, che hanno già unito i puntini, stanno visionando il video della presunta violenza. Se i quattro dovessero essere dichiarati colpevoli, verrebbero accusati di violenza sessuale di gruppo. E, nel caso in cui la 35enne fosse ubriaca, anche aggravata.