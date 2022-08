Meteo, Ferragosto rovinato? Mario Giuliacci, le previsioni da incubo

04 agosto 2022 a

Che tempo ci aspetta a Ferragosto? Risponde Mario Giuliacci. L'esperto spiega che è impossibile saperlo con precisione già adesso, visto che mancano ancora diversi giorni al 15 agosto, ma allo stesso tempo è possibile capire almeno quale sarà la tendenza, se ci sarà ancora grande caldo o se invece dobbiamo aspettarci dei temporali. "Appare evidente come con l'avvio di quest’ultimo mese estivo la presenza dell'anticiclone africano è tornata - ancora una volta- ad essere sempre più ingombrante sul bacino del Mediterraneo, coinvolgendo soprattutto la sua parte occidentale", scrive Giuliacci.

L'esperto spiega che i primi dieci giorni del mese saranno piuttosto caldi, sulla scia di luglio. Qualche temporale potrebbe interessare solo le Alpi. Di conseguenza le temperature da Nord a Sud continueranno a raggiungere e sfiorare i 35-36 gradi, con picchi possibili fino ai 40 nelle zone del Centro e all’interno delle due Isole Maggiori. "Sulle coste meno caldo, ma molta più afa, quasi opprimente", continua Giuliacci.

E la settimana di Ferragosto? Dal 10-11 in poi "potremmo avere una maggiore dinamicità in sede atlantica e nordeuropea", spiega il meteorologo. Che poi aggiunge: "Da quelle zone (alte latitudini europee) partono i flussi più instabili e freschi responsabili delle ondate di maltempo sul nostro Paese, forieri di piogge e temporali e sicuramente di frescura". Il rischio insomma è che quei giorni, tanto attesi da milioni di italiani, non siano proprio all'insegna del bel tempo. Se questa tendenza meteo venisse confermata, si tratterebbe di un primo sblocco atmosferico dopo un paio di mesi dominati dal caldo senza tregua.