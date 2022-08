Meteo: la mappa dei temporali di Ferragosto. Ecco chi avrà le ferie rovinate

06 agosto 2022 a

a

a

Arriva la pioggia e un po' di refrigerio in Italia. Ma non dappertutto. Questo fine settimana, secondo la previsione di 3bmeteo, il Nord sarà interessato da diversi temporali che faranno scendere le temperature a 30°, mentre il caldo torrido continua a imperversare sulle coste toscane e liguri a causa dei venti di Foehn (un vento caldo e secco e si presenta quando una corrente d'aria, superando le Alpi, perde parte della propria umidità e scende a valle sul versante italiano con forte intensità e una temperature ben più alta di quella di partenza) che faranno impennare le temperature raggiungendo punte di 35°C.

Ferragosto anomalo, la sentenza di Giuliacci: quale fenomeno si abbatte sull'Italia

Ma da lunedì cambia tutto. Torna il sereno al Nord, mentre sull'Appennino centrale e al Sud i veri protagonisti saranno i temporali. Fenomeni che saranno più frequenti tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle ore pomeridiane. Precipitazioni intense sui rilievi appenninici dove non mancheranno delle grandinate. Qualche rovescio si farà vedere anche tra Nuorese e Cagliaritano nella giornata di lunedì. Temperature massime non oltre i 30-32°C al Sud. Nella seconda parte della settimana le regioni meridionali continueranno ad essere interessate dall'instabilità mentre al Nord il cielo risulterà spesso soleggiato o parzialmente nuvoloso. Temperature in linea con le media stagionali, leggermente inferiori al Sud.