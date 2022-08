Bergamo, 17 scout in ospedale: intossicazione, cosa si sono mangiati

08 agosto 2022 a

Una cena a base di pesce consumata sabato sera ha spedito un gruppo di 17 scout - tutti provenienti da Anversa - direttamente in ospedale. Probabile che i giovani abbiano dovuto fare i conti con una grave intossicazione alimentare. I sintomi del malessere, come spiega L'eco di Bergamo, sono cominciati ieri sera, anche se gli scout belgi hanno riferito di aver cominciato a sentirsi poco bene già nel pomeriggio di domenica. Tra i ragazzi - con un'età dai 12 ai 20 anni - ci sono stati svenimenti, capogiri, pallore, vomito.

Ben cinque ambulanze sono state costrette a intervenire per poter assistere gli scout. Questi ultimi, poi, sono stati trasportati in varie strutture ospedaliere della zona: Papa Giovanni XXIII, Bolognini di Seriate e Policlinico di Ponte San Pietrodi, tutti in codice giallo, solo uno in verde.

Intanto a indagare sul caso sono sia la Polizia locale sia i carabinieri, che stanno raccogliendo gli elementi necessari a capire cosa sia successo al ristorante e a ricostruire la dinamica. La cena incriminata sarebbe avvenuta in un locale di Monza. I ragazzi nel frattempo sono stati ascoltati dal personale Ats (Agenzie di Tutela della Salute), Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria. Anche le loro versioni saranno utili a capire cosa è successo.