Meteo, Mario Giuliacci: Ferragosto rovinato? Cosa sta per arrivare

In un’estate dominata dall’anticiclone nordafricano e quindi tra le più calde mai registrate, proprio a Ferragosto il meteo dovrebbe profondamente mutare. Non una buona notizia per chi ha intenzione di passare il 15 del mese all’aperto, soprattutto al Centro e al Nord. Stando a quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci, l’attuale ondata di caldo è ormai agli sgoccioli: già oggi, lunedì 8 agosto, è stato registrato un sensibile calo delle temperature su gran parte dell’Italia.

Martedì 9 si dovrebbe assistere a un nuovo rialzo che però dovrebbe esser soltanto temporaneo: più ci si avvicinerà al Ferragosto, più le temperature dovrebbero scendere, mentre già dal 16 l’anticiclone africano dovrebbe riaffacciarsi sulla Penisola, a cominciare dal Sud. “Il caldo - scrive Giuliacci sul suo sito - verrà debellato per il passaggio in rapida successione di 3 fresche e temporalesche perturbazioni atlantiche. La prima è quella giunta al Nord domenica 7 agosto e che lunedì 8 darà luogo ancora temporali Alpi, Lombardia, Emilia e al Centrosud”.

"Martedì 9 temporali al Centrosud ed Isole tranne la Toscana - prosegue Giuliacci - mercoledì 10 temporali su Lazio e al Sud; giovedì 11 temporali su Calabria ed Isole. Venerdì 12 temporali su Calabria, Sicilia. Temporali anche su Alpi e Piemonte per una seconda perturbazione. Sabato13 temporali su regioni alpine. e appenniniche. Domenica 14 temporali su Alpi e al Sud. Ferragosto temporali al Nord per una terza perturbazione. Martedì 15 temporali al Centronord”.