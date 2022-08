Gratta e Vinci, botto da 300mila euro a Fabriano. Ma il fortunato... pazzesco

09 agosto 2022 a

Una storia che ha dell'incredibile anche per il protagonista. A Fabriano, un cliente occasionale della Tabaccheria "La Spina" si è portato a casa 300 mila euro con il Gratta e Vinci. Il fortunato pensava di aver vinto una cifra molto più bassa, tanto da chiedere al proprietario del servizio: "Scusi, quanto ho vinto?". Scoperto che il bottino non era di 300 euro, subito è scoppiata la festa. L'uomo ha incassato il tesoretto grattando un biglietto di soli cinque euro de "Il Miliardario".

Felicità è stata espressa anche dal titolare Simone Bartoccetti. "Si è trattato di un cliente occasionale che molto probabilmente ha fatto colazione nel bar adiacente - ha spiegato il proprietario -, ha comprato un solo biglietto e poi ha chiesto la conferma dell’importo appena vinto: 300mila euro". Prima che il vincitore uscisse dalla ricevitoria, Bartoccetti ha fotografato il ticket vincente: "È tra i primi biglietti di questo importo - prosegue - ad essere stato venduto nella nostra attività".

E ancora al Messaggero: "La cosa divertente è che si aspettava di incassarlo subito, perché aveva capito che si trattasse di soli 300 euro". Nonostante non si sappia chi sia il fortunato, il titolare gli augura "un futuro radioso e che questo premio possa trasformarsi in tanta serenità: la porta della nostra tabaccheria è sempre aperta e lo champagne è già in frigo, pronto ad essere stappato per fare un brindisi tutti assieme".