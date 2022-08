Meteo, tutto stravolto: cosa ci aspetta nelle prossime ore

11 agosto 2022 a

a

a

Dall'est Europa sta per arrivare un'ondata di aria fresca e asciutta che potrebbe piombare sul nostro Paese aumentando così nelle prossime ore l'instabilità soprattutto nel Nord-Est e nel Centro-Sud. Come riporta 3bmeteo.com si formerà un vero e proprio ciclone temporalesco in grado di stravolgere le temperature.

Meteo, "estate già finita": grandine e bombe d'acqua, ribaltone perpetuo

Occhi puntati dunque sul weekend che annuncia di fatto il Ferragosto. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, già da venerdì saranno presenti "rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia".

Meteo, Giuliacci non ha dubbi: cosa accadrà in soli 3 giorni

Ma anche sabato si rischia: "Instabilità in aumento invece su basso Lazio, basse Marche, Abruzzo e Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, in sconfinamento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e grandinate". Domenica invece avremo un meteo più stabile e soleggiato con temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord.