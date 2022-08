Taormina, vietato fare il bagno: "Vomito e diarrea", malori tra i turisti. Cosa succede

13 agosto 2022 a

a

a

Vietato fare il bagno a Taormina: alcuni stabilimenti balneari sono stati costretti a chiudere per colpa di un guasto alla condotta fognaria, che ha provocato lo sversamento di acque nere nel torrente Mazzeo. Torrente che, di fatto, confluisce poi nelle acque di Letojanni e Mazzeo, località turistiche per eccellenza. Il divieto di balneazione - temporaneo - interessa lo specchio di mare fino a 250 metri dalla foce del torrente. Bandiera rossa in spiaggia.

Arriva l'aereo, si scatena il panico in spiaggia in Grecia: il terrore in queste immagini | Video

A preoccupare, però, è il fatto che nel frattempo siano stati segnalati parecchi malesseri in zona. "Sono tantissime le persone alle prese con vomito e diarrea, anche mio figlio piccolo sta male", ha raccontato al Messaggero un turista in vacanza a Letojanni. A peggiorare la situazione la carenza di alcuni medicinali in farmacia: "Non si trova il Plasil e sono terminate anche le siringhe e i fermenti lattici, sentiamo storie in tutto il paese di persone che sono rimaste intossicate. Diversi bambini sarebbero ricoverati nell'ospedale più vicino".

Un 2° suv piomba sullo stabilimento, terrore e rabbia: Forte dei Marmi, cosa sta succedendo

Qualcuno - come si legge sempre sul Messaggero - si lamenta pure sui social: "Pensavamo fosse stato causato dall'anguria ed invece no, ora abbiamo capito perché ci siamo ammalati. Il Plasil lo abbiamo reperito fuori comune, lo stesso per i fermenti lattici e lo Spasmex". Nel frattempo, in attesa degli accertamenti degli enti di controllo e vigilanza, diversi camion starebbero procedendo allo spurgo dei tombini. "C'è un'aria davvero irrespirabile, non possiamo uscire di casa. Speriamo che risolvano al più presto perché la nostra vacanza è già in gran parte rovinata", dicono i turisti.