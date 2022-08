Meteo, scatta l'allerta: quali regioni saranno colpite nelle prossime ore

14 agosto 2022 a

a

a

Adesso scatta l'allerta meteo. Dopo il caldo infernale che ha accompagnato le ultime settimane con temperature asfissianti, arriva il maltempo e questa volta su buona parte del Paese. Le giornate da tenere d'occhio sono quelle di oggi, domenica 14 agosto, e quella di domani, lunedì 15 agosto. Il Dipartimento nazionale della Protezione civile già nei giorni scorsi aveva valutato la necessità di indire l’allerta gialla per almeno 10 regioni su tutto in territorio nazionale: si tratta della Campania, del Lazio, della Calabria, della Puglia, della Basilicata, del Molise, dell’Abruzzo e di territori isolati di Toscana, Sardegna e Sicilia.

"C'è una brutta notizia". Mario Giuliacci ora vuota il sacco sul meteo

A quanto pare i temporali saranno molto intensi e a giudicare dalle bombe d'acqua che hanno colpito la Sicilia e la Calabria negli ultimi tempi non c'è da star tranquilli. Si attendono temporali con violente grandinate e con raffiche di vento pesantissime.

Meteo, Giuliacci svela cosa ci aspetta: quanto durerà l'inferno di Ferragosto

La speranza è che l'allaerta non venga portata al livello arancione o rosso nei prossimi giorni. I temporali con maggiore intensità sono attesi nelle zone montuose e nelle zone interne. Una circostanza che potrebbe mettere in discussione la tenuta del quadro idrogeologico come già avvenuto in qualche isola minore della Sicilia.